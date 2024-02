Norwescy łowcy śmigłowców i dronów. Będą wyposażeni w polskie Pioruny

Na portalu stratagem.no pojawił się artykuł autorstwa dowódcy powstającego plutonu przeciwlotniczego Brede Brandskognes, który opisuje potrzebę zwiększenia możliwości obronnych batalionu jegrów przeznaczonego do obrony prowincji Sør-Varanger. Ich bronią będą pozyskane w ramach umowy z 2022 r. polskie zestawy PPZR Piorun.

Dowódca wskazuje potrzebę stworzenia ruchomych patroli z ręczną bronią przeciwlotniczą, która będzie niezbędna do obrony przed śmigłowcami, dronami i samolotami szturmowymi z rodziny Su-25. Jednakże istnieje też możliwość wykorzystania takich grup do polowania na pociski manewrujące, co też ma miejsce w Ukrainie.