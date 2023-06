Bucza rozpoczyna służbę w ukraińskiej marynarce wojennej

– Budujemy flotę nawet pod ostrzałem rakietowym rosyjskich najeźdźców. Dla całego świata to kolejny sygnał, że nie możemy dać się pokonać i jesteśmy pewni naszego zwycięstwa. – mówił Wołodymyr Gawryłow.

W czasie uroczystości mającej miejsce w Kijowie, dowódca ukraińskiej marynarki wojennej wiceadmirał Ołeksij Nejiżpapa, przekazał, że jednostka wejdzie w skład utworzonej w ubiegłym roku flotylli rzecznej w obwodzie kijowskim. Świadczy o tym również nietypowe malowanie okrętu w kamuflaż leśny. Pozostałe jednostki typu Hiurza-M nosiły standardowe szare malowanie, do działań na morzu.

Działania Floty Czarnomorskiej zmusiły Ukraińców do prowadzenia działań na rzekach oraz w rejonie przybrzeżnym. W marcu ubiegłego roku utworzono flotyllę rzeczną, której głównym zadaniem ma być wsparcie sił ukraińskich na Dnieprze. Zabezpieczenie Dniepru jest kluczowe dla Ukraińców – rzeka jest główną arterią żeglugi śródlądowej Ukrainy. Można dostać się nią między innymi do Chersonia czy Mikołajowa, gdzie znajduje się stocznia.

Ukraińska flotylla rzeczna prowadzi intensywne działania już od ubiegłego roku. Eksploatuje ona nie tylko zbudowane lokalnie przed wojną jednostki ale również sprzęt przekazany przez sojuszników. Ukraina otrzymała dzilkadziesiąt lekkich kutrów patrolowych do działań na rzekach i wodach przybrzeżnych – między innymi amerykańskie łodzie Armored Riverine Boat, czy SeaArk Dauntless.

Pierwsze dwie ukraińskie "żmije" rozpoczęły służbę w 2016 r. Do wybuchu wojny w lutym ubiegłego roku Ukraina dysponowała siedmioma okrętami tego typu w służbie. Budowa Buczy ulegała licznym opóźnieniom. Zakładano, że jednostka powstanie w przeciągu czterech miesięcy.

Z powodu problemów finansowych stoczni oraz afer korupcyjnych budowa została wstrzymana do 2021 r. Pod koniec września 2021 r., miała miejsce uroczystość wodowania kutra. Wybuch wojny z pewnością nie ułatwiał prac na jednostce – ukraiński przemysł zbrojeniowy uległ w dużej mierze zniszczeniu.

Dodatkowo w listopadzie ubiegłego roku Rosjanie opublikowali film, na którym widać porażenie amunicją krążącą Łancet, jednej z jednostek typu Hiurza. Ciężko jednak stwierdzić, czy był to jeden z przejętych kutrów, wykorzystany do propagandowej ustawki, czy jedna z trzech pozostających wówczas w służbie "żmij" porażona Łancetem (dysponują zasięgiem około 40 km).

Kutry artyleryjskie typu Hiurza-M to niewielkie jednostki o długości 23,7 m i wyporności 54 t. Ich napęd stanowią dwa silniki diesla, pozwalające osiągnąć prędkość 25 węzłów. Załoga składa się z pięciu osób. Uzbrojenie kutrów stanowią dwa systemy wieżowye Katran-M z modułem wyrzutni kierowanych pocisków przeciwpancernych Barrier.

Przez skromne uzbrojenie i symboliczną dzielność morską, co spowodowane jest niewielkimi rozmiarami, Bucza wraz z pozostałymi jednostkami typu Hiurza-M będzie wykorzystywana w głównej mierze do zadań patrolowych oraz do zapewnia osłony przeciwdywersyjnej dla ukraińskich portów i rzecznych szlaków komunikacyjnych.