Pierwsza korweta typu Ada dla Ukrainy. "Hetman Iwan Mazepa" zwodowany

"Hetman Iwan Mazepa" będzie pierwszą korwetą tej klasy dla Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej planowano, że do końca 2022 r. okręt z częściowym wyposażeniem zostanie odholowany na Ukrainę do stoczni Okean w Mikołajowie w celu jego ukończenia. Obecna sytuacja i trwająca w Ukrainie wojna sprawia, że jego plany na pewno ulegną korekcie.

Jak zaznacza Zbiam, "wszystko wskazuje na to, że jednostka będzie ukończona w Turcji. Wymagać to będzie korekty obowiązujących umów. Wciąż nie jest jasne, co stanie się z drugim okrętem, którego budowy jeszcze nie rozpoczęto". Serwis dodaje również, że jedynym portem, w którym mógłby stacjonować "Hetman Iwan Mazepa" jest Odessa.