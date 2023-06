System Tor wysadził się sam. Rosyjska obrona przeciwlotnicza w akcji

Na nagraniu poniżej widać jak wystrzelony z pionowej wyrzutni 9K330 Tor pocisk rakietowy po odpaleniu silnika robi w powietrzu kółko, a następnie uderza w ziemię dosłownie metry przed wyrzutnią. Wygląda to na awarię powietrzni lub dysz sterowych, które zablokowały się w jednym położeniu.

Rosyjski system przeciwlotniczy 9K330 Tor powstał w latach 80. XX wieku, ale obecnie w rosyjskich siłach zbrojnych są wykorzystywane systemy w wersji Tor-M1 wprowadzonej do służby w 1991 roku bądź Tor-M2 pokazanej pierwszy raz w 2007 roku.

Niestety nagranie nie pozwala zaidentyfikować dokładnie wariantu, ale w przypadku najnowszej wersji to ta może zwalczać pociski manewrujące, śmigłowce, samoloty bądź drony na dystansie maksymalnie 16 km i pułapie do 10 km. Warto też dodać, że system Tor-M2 może zwalczać maksymalnie do czterech celów jednocześnie.