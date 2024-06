Niemcy powiedziały tak. Ukraińcy ostrzeliwują ich bronią cele w Rosji

Po pociskach manewrujących Storm Shadow , bombach kierowanych czy rakietach GMLRS przyszła pora na niemieckie PzH-2000 ostrzeliwujące cele znajdujące się jeszcze w Rosji. Są to jedne z najnowocześniejszych armatohaubic kal. 155 mm świata, które po załadowaniu odpowiednią amunicją są zdolne razić cele na dystansie do 80 km przy zastosowaniu pocisków Vulcano GLR 155 czy być łowcą czołgów dzięki pociskom SMArt 155 .

Na poniższym nagraniu widać jak PzH-2000 strzela do Rosjan klasycznymi pociskami wyglądającymi na standardowe DM121 do wykrytej rosyjskiej artylerii. Są to ekonomiczne niekierowane pociski o zasięgu do 30 km zawierające 8,8 kg trotylu wyposażone w prosty zapalnik uderzeniowy. Niemcy chwalili się, że mimo to 85 proc. wystrzelonych pocisków tego typu trafia w cel wielkości boiska piłkarskiego na dystansie 30 km.

Ukraina otrzymała 27 armatohaubic PzH-2000 z Niemiec, Holandii i Włoch, które należą do jednych z najcenniejszych systemów artyleryjskich kal. 155 mm w Ukrainie. Są to bardzo zaawansowane konstrukcje oferujące najlepszą ochronę załogi i bardzo dobre parametry ognia, ale ich wadą jest skomplikowanie oraz delikatność.

Wymagają one bowiem doświadczonej załogi i bardzo dobrego wsparcia technicznego aby działać i wybaczają znacznie mniej błędów niż ma to miejsce m.in. w polskich Krabach mniej wrażliwych na braki w kulturze technicznej i wyszkoleniu załóg. Z tego względu wzięły się problemy z PzH-2000 , które początkowo dużo czasu spędzały w naprawie niż na froncie.

Panzerhaubitze 2000 to ciężka bo ważącą aż 57 ton konstrukcja na podwoziu gąsienicowym wyposażona w armatę kal. 155 mm op długości 52 kalibrów z automatem ładowania pozwalającym na oddanie nawet do 10 strz./min co jest rewelacyjnym wynikiem. Ponadto PzH-2000 ma odizolowany od załogi magazyn amunicji o pojemności aż 60 gotowych do wystrzelenia pocisków. Co ciekawe ich załadunek załadunek trwa tylko 12 minut, co minimalizuje ryzyko zniszczenia armatohaubicy podczas podczas uzupełniania amunicji.