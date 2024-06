Są to tragiczne wieści dla Rosjan, ponieważ dotychczas Ukraińcy z bardzo dużym powodzeniem wykorzystują te pociski do atakowania rosyjskich celów o charakterze strategicznym na Krymie i nie tylko.

Głowica bojowa BROACH jest wielofunkcyjna i składa się z dwóch części. Pierwsza to mały ładunek kumulacyjny, przeznaczony do odsłonięcia celu lub uszkodzenia jego struktury. Z kolei druga część to głowica penetrująca, która detonuje się z opóźnieniem do 240 ms. To ustawia się w zapalniku Multi-Application Fuze Initiation System (MAFIS) jeszcze przed startem pocisku w oparciu o strukturę celu (przykładowo w oparciu o szacowaną grubość zbrojonego betonu). Głowica może działać w trzech trybach: