PzH 2000 z Niemiec ostrzeliwują Rosjan. Tak pracują Ukraińscy artylerzyści

Osiągi oraz historię PzH 2000 już opisywaliśmy, a teraz w sieci pojawiło się nagranie przestawiające ukraińską załogę w akcji. Na poniższym nagraniu widzimy dwóch żołnierzy, z czego jeden (ten w gumowych klapkach) po załadowaniu pocisku do działa przez automat ręcznie wkłada ładunek miotający, zamyka zamek oraz daje znać działonowemu, że wszystko jest gotowe do strzału.

Ręczne ładowanie ładunku miotającego jest dlatego, że w zależności od położenia celów ten może być inny i to ze względu na tę różnorodność automat w przypadku ładunków prochowych jest bardzo trudny w implementacji. Te ważną znacznie mniej niż pociski toteż nie stanowią problemu dla ładowniczego.

Widać też, że w przeciwieństwie do radzieckich systemów artyleryjskich PzH 2000 jest zaprojektowany z troską o dobrobyt załogi. Nie tylko znajdziemy tam klimatyzację, ale jest też bardzo dużo miejsca na wyposażenie osobiste żołnierza, czy uchwyty na broń (jeden jest nawet widoczny w tle).

PzH 2000 jest zdolne oddać do 10 strz./min nie licząc szybkiej trójstrzałowej serii w 10 sekund. Na nagraniu widzimy, że ukraińska załoga jest w stanie oddać strzał co ~ 8 sekund co daje nam 7/8 strz./min.