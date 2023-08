Masowo wycofują poradziecki sprzęt. Teraz będą szkolić pilotów F-16

Do Ukrainy trafią samoloty F-16A/B w wersji Mid-Life Update – MLU. Są to samoloty z pierwszej serii produkcyjnej z 70. XX wieku, które zostały poddane gruntownej modernizacji w latach 90. XX wieku (stąd się wziął dopisek MLU). Ta obejmowała m.in. wymianę radaru na nowy o lepszych parametrach czy dostosowanie do pocisków średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM bądź przystosowanie do wykorzystania bomb kierowanych JDAM.