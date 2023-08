Brytyjski "Mad Max" dla Ukrainy. To łowca rosyjskich śmigłowców Ka-52

Uzbrojenie stanowią tutaj pociski powietrze — powietrze krótkiego zasięgu ASRAAM zaprojektowane przez brytyjski oddział koncernu MBDA jako następca AIM-9 Sidewinder . Efekt prac został wprowadzony do służby w latach 90. XX wieku i był to dość nietypowy pocisk.

W teorii został on zaprojektowany do walki na bliskim dystansie, czyli poniżej 25 km, ale ze względu na znacznie większą średnicę pocisku wynoszącą aż 166 mm mamy tutaj znacznie większy silnik rakietowy.

Ten nie tylko zapewnia bardzo wysoką prędkość wynoszącą aż ponad Mach 3 (3 703 km/h), ale też i zasięg umożliwiający zwalczanie celów na dystansie nawet do 50 km wedle niektórych źródeł. Oczywiście mowa tutaj o zasięgu na wysokim pułapie, gdzie powietrze jest rzadsze i w przypadku odpalania z ziemi zasięg będzie krótszy (możliwe, że do 20-25 km).

Z kolei system naprowadzania pocisków ASRAAM obejmuje zaawansowaną głowicę działającą w podczerwieni (tzw. IIR) widzącą termiczny obraz celu, a nie tylko punkt ciepła, przez co ta jest odporna systemy samoobrony w postaci m.in. flar. Ponadto jest to pocisk typu "odpal i zapomnij", ale dzięki pokładowemu łączu komunikacyjnemu jest możliwe dokonywanie korekt lub nawet wskazanie celu już po jego wystrzeleniu.

Jest to kolejne istotne wzmocnienie potencjału Ukrainy w sferze obrony powietrznej zapewniające mimo swojej toporności osiągi zbliżone do systemu NASAMS lub IRIS-T SLS załadowanymi lotniczymi pociskami z rodziny AIM-9 Sidewinder bądź IRIS-T. Brytyjskie systemy będą stanowić bardzo dobre uzupełnienie dla np. Gepardów i nie będzie tutaj problemów z dostępem do pocisków rakietowych ze względu na ich duże zapasy.