Kolejne F-16 dla Ukrainy? Rosja ma powody do zmartwień

Nie tak dawno Dania ogłosiła, że przekaże Kijowowi 19 myśliwców F-16. Pierwsze maszyny mają pojawić się w Ukrainie na przełomie 2023 r. i 2024 r. Podobną decyzję podjęła Holandia. W jej przypadku nieoficjalnie mówi się o 42 myśliwcach F-16. Do grona darczyńców cennych z punktu widzenia obrony powietrznej Ukrainy maszyn niedługo może dołączyć także Norwegia. Jak donosi PAP, Oslo ma ogłosić w tej sprawie decyzję w czwartek, 24 sierpnia.

Ukraina od początku wojny zabiega o dostawy amerykańskich myśliwców czwartej generacji. Zdaniem władz w Kijowie myśliwce F-16 mogą zmienić reguły gry w powietrzu i pomóc w skutecznym odpieraniu rosyjskich ataków. Dla ukraińskich pilotów, którzy do tej pory korzystali z maszyn radzieckiej produkcji, przejście na nowocześniejsze myśliwce będzie sporą zmianą. Su-27 czy MiG-29, z których do tej pory korzystali, znacznie odbiegają specyfikacją od F-16. Można to zobaczyć na poniższej infografice: