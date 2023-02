Gepardy dla Ukrainy. Chroniły mundial, a teraz Niemcy chcą je odkupić

Niszczenie celów za pomocą kilkupociskowych serii z działek kal. 35 mm stosowanych na Gepardach jest dalece bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż strzelanie do nich pociskami z systemów przeciwlotniczych. Mowa tutaj o paruset lub maksymalnie paru tys. dolarów za zastrzelenie.

Nawet w przypadku ręcznych zestawów pokroju FIM-92 Stinger , czy Starstreak jednostkowy koszt to co najmniej parędziesiąt tys. dolarów, a w przypadku systemów IRIS-T bądź Patriota koszt rośnie lawinowo . W przypadku ostatniego przykładowo najnowszy pocisk PAC-3 MSE kosztuje około 6 mln dolarów.

Z tego względu Gepardy są przez Ukraińców chwalone i proszą oni Niemcy o pozyskanie ich większej liczby. Niemcy miały podczas zimnej wojny na stanie kilkaset sztuk, ale po jej zakończeniu zostały sprzedane innym państwom lub zezłomowane bez wprowadzenia następców, przez co dolna warstwa niemieckiej tarczy przeciwlotniczej w zasadzie nie istnieje, o czym pisał Łukasz Michalik. Tylko niemalże cud sprawił, że 37 sztuk zostało uratowanych przez niemiecki przemysł i to właśnie te trafiły do Ukrainy.