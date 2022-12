Tuning BMP-2 po ługańsku. Efekt jest śmiertelny dla załogi

Rosjanie mają mocne tradycje obkładania kostkami pancerza reaktywnego (ERA) w zasadzie wszystkiego, co jeździ nawet, mimo iż zastosowanie kostek ERA Kontakt-1 na czymkolwiek innym niż czołg stwarza tylko zagrożenie. Mieliśmy już przykłady tak obłożonego bojowego wozu piechoty BMP-2 , BMP-3 , transportera opancerzonego BTR-80 oraz nawet Uaza Buchanki ...

Aby temu zaradzić zaczęto w pancerzu czołgów stosować oprócz stali także np. materiały ceramiczne lub kompozyty. Z czasem odkryto też, że strumień kumulacyjny można rozproszyć za pomocą energii wybuchu oraz odłamków co zaowocowało powstaniem nakładanych na pancerz zasadniczy czołgów kasetek z ładunkiem wybuchowym w postaci pancerza reaktywnego.

Warto jednak zaznaczyć, że pojedyncza kostka ERA Kontakt-1 zawiera 260 g silnego ładunku wybuchowego umieszczonego pomiędzy dwiema stalowymi płytkami. Trzeba jednak zaznaczyć, że pancerz zasadniczy na którym te zostały osadzone musi być w stanie wytrzymać wybuch, aby przekierować jego energię na zewnątrz. Jeśli z kolei zastosujemy czołgowe kostki ERA na lżejszych pojazdach pokroju BMP-2 to efekt będzie śmiertelny dla załogi.

BMP-2 mają boczny pancerz o grubości 13-16 mm co nawet po dodaniu 10 mm jest wartością zbyt małą. W przypadku detonacji kasetki ERA Kontakt-1 ta zadziała niczym głowica odkształcalna HESH (High Explosive Squash Head). Jej działanie polega na generowaniu naprężeń w pancerzu, które powodują powstanie po jego wewnętrznej stronie bardzo drobnych odprysków , które potną wszystkich wewnątrz żywcem.

Warto też zaznaczyć, że w rosyjskich pojazdach opancerzonych nawet najnowszych wzorów próżno szukać warstw antyodłamkowych, a co tu dużo mówić o jeszcze starszych BMP-2. Warto jednak nadmienić, że ładunki wybuchowe zawarte w kostkach ERA są trudne do zdetonowania toteż ostrzał z nawet wielkokalibrowych karabinów maszynowych pokroju DSzK/DSzKM ich nie wysadzi i potrzeba do tego czegoś większego pokroju np. armat automatycznych 2A42 z innych BMP-2.