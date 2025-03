Potrojenie produkcji atomu. Polacy wśród inicjatywy globalnych gigantów

Orlen Synthos Green Energy, we współpracy z takimi gigantami jak Amazon, Meta, Google, Oxy i Allseas , dołączyło do międzynarodowej inicjatywy mającej na celu potrojenie produkcji energii jądrowej - podaje PAP. Wspólne działania mają na celu nie tylko zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię, ale także podkreślenie roli atomu jako stabilnego źródła czystej energii.

Prezes Orlen Synthos Green Energy, Rafał Kasprów, który podpisał deklarację w imieniu spółki, podkreślił w rozmowie z PAP, że takie firmy jak Amazon, Meta i Google, zapraszając do współpracy OSGE, wskazują na budowę floty reaktorów SMR jako rozwiązanie problemu zapewnienia energii dla nowoczesnych gospodarek . OSGE planuje budowę reaktorów BWRX-300 w Polsce, a pierwsze lokalizacje to Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek i Ostrołęka.

Rafał Kasprów zauważył, że tegoroczna edycja CERAWeek była wyjątkowo skoncentrowana na paliwach kopalnych, takich jak gaz i ropa, ale również na energii jądrowej. W jego ocenie, to wyraźna zmiana w porównaniu do lat poprzednich, kiedy to energetyka odnawialna była bardziej widoczna. Obecnie kluczowym kierunkiem jest zapewnienie stabilnych dostaw energii przez całą dobę, co mogą zapewnić jedynie gaz i energetyka jądrowa.