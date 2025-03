Rosjanie przenieśli bombowce. "Znaczna liczba"

Zdjęcia satelitarne z 11 marca 2025 r. pokazują, że na lotnisku Olenja w północno-zachodniej Rosji zgromadzono 45 samolotów wojskowych. Wśród nich znajduje się 10 bombowców Tu-95MS i 35 Tu-22M3. Obecność tak dużej liczby maszyn w jednym miejscu budzi pytania o intencje Rosji, zwłaszcza w kontekście trwającego konfliktu w Ukrainie.

Strategiczne znaczenie Olenja

Lotnisko Olenja, położone ok. 90 km na południe od Murmańska, odgrywa kluczową rolę w rosyjskiej strategii lotniczej. Jego 3,5-kilometrowa droga startowa umożliwia operacje ciężkich samolotów.

Eksperci cytowani przez Bulgarian Military spekulują, że obecna koncentracja bombowców może być przygotowaniem do nowej fali ataków na Ukrainę. Michael Clarke, analityk obrony, sugeruje, że Rosja może planować skoordynowaną ofensywę, wykorzystując słabości ukraińskiej obrony powietrznej.

Jak czytamy, na lotnisku znajdują się nie tylko bombowce Tu-95MS i Tu-22M3, ale też pięć samolotów transportowych An-12. To może sugerować, że Rosjanie transportują nimi sprzęt niezbędny do prowadzenia uderzeń. Wskazuje też na to duża liczba bombowców - kilkadziesiąt maszyn pozwala sądzić, że Rosjanie mogą przygotowywać się na większą akcje - twierdzi Bulgarian Military. Analitycy z Centrum Analiz Polityki Europejskiej spekulują też, że Rosja może rotować samoloty w celu konserwacji.

Sprzęt zgromadzony na rosyjskim lotnisku

Tu-95MS to jeden z najstarszych samolotów strategicznych, które wciąż są w użyciu w rosyjskim arsenale. Charakteryzuje się imponującym zasięgiem wynoszącym około 12 tys. km, co pozwala mu na realizację misji na znaczne odległości. Wyposażony w cztery silniki turbośmigłowe NK-12, Tu-95MS jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość przekraczającą 800 km/h. Dodatkowo, maszyna ta może transportować ładunki o masie do 20 ton, co czyni ją niezwykle uniwersalnym narzędziem w operacjach wojskowych.

Samoloty Tu-95MS są przystosowane do przenoszenia różnorodnego uzbrojenia. W ich arsenale znajdują się między innymi rakiety manewrujące Ch-55 oraz Ch-101, a także bomby konwencjonalne i nuklearne. Rakiety Ch-55, o zasięgu sięgającym do 3 tys. km, są zdolne do niszczenia celów strategicznych na znaczne odległości. Z kolei Ch-101 to ich nowocześniejsza wersja, wyposażona w zaawansowane systemy naprowadzania, co czyni je jeszcze bardziej precyzyjnymi i skutecznymi w działaniu.

Z kolei bombowce Tu-22M3 to nowoczesne maszyny, które łączą w sobie zaawansowane technologie, co czyni je jednymi z najnowocześniejszych w swojej klasie. Dzięki swojej konstrukcji, są zdolne do realizacji misji na odległość sięgającą kilku tysięcy kilometrów. To sprawia, że są niezwykle efektywne w operacjach na dużą skalę.

Pod względem uzbrojenia, Tu-22M3 są wyposażone w nowoczesne pociski rakietowe, w tym te o dalekim zasięgu. Choć szczegółowe informacje na temat ich uzbrojenia nie są powszechnie dostępne, wiadomo, że te bombowce są często wykorzystywane w operacjach, które wymagają znacznej siły ognia. Ich zdolność do przenoszenia zaawansowanych pocisków rakietowych sprawia, że są one kluczowym elementem w operacjach wojskowych na dużą skalę, gdzie niezbędna jest duża moc rażenia.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski