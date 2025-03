Lockheed Martin pokazuje rewolucję. Oto budżetowy pocisk manewrujący

Lockheed Martin wprowadza nowatorski system CMMT, który ma na celu przyspieszenie i obniżenie kosztów produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia. CMMT to rodzina kompaktowych, niskokosztowych pocisków manewrujących, które mogą być szybko dostosowywane do różnych misji.

CMMT jest skrótem od Common Multi-Mission Truck i oznacza broń opracowaną zgodnie z wymaganiami Weapon Open System Architecture. Jest to ogromna zmiana, ponieważ obecnie większość zaawansowanej broni opiera się na specjalnie zaprojektowanych komponentach i oprogramowaniu co utrudnia masową produkcję.

Pociski CMMT zostały opracowane w ramach programu Rapid Dragon rozwianego od początku 2021 roku we współpracy z Siłami Powietrznymi USA. Zakłada on powstanie demonstratorów masowo produkowanego uzbrojenia, które można byłoby nawet używać na samolotach transportowych. Warto zaznaczyć, że Lockheed Martin zdołał przejść od projektu na papierze do pierwszej próby systemu w locie w zaledwie 10 miesięcy, co jest niespotykanym tempem w przemyśle zbrojeniowym.