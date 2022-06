Amunicja dla niemieckich Gepardów. Może pochodzić z Polski bądź Norwegii

Wraz z Gepardami do Ukrainy ma trafić około 59 tys. sztuk amunicji kal. 35x228 mm, ale biorąc pod uwagę szybkostrzelność działek Oerlikon KDA L/R04 35/90 (550 strz./min, a Gepard ma na pokładzie ich parę), nie starczy jej na długo. Taki zapas pozwoli na załadowanie jednorazowo do pełna 87 systemów.

Problem jest to, że Niemcy nie mogą pozyskać więcej amunicji, ponieważ firma Rheinmetall Air Defence dostała zakaz eksportu od szwajcarskiego rządu. Stało się tak, ponieważ zarówno armata automatyczna, jak i amunicja do niej, zostały zaprojektowane i były produkowane przez szwajcarską firmę Oerlikon Contraves z czasem przejętą przez Rheinmetall.

Nie jest to jedyny przypadek odmowy eksportu szwajcarskiego uzbrojenia do Ukrainy, ponieważ parę dni temu negatywną decyzję dotyczącą dostawy wozów Mowag Piranha III dostała Dania. Szwajcaria powołuje się na swoją politykę neutralności, zabraniającą dostaw broni do stref konfliktu.