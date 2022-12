Rewolucyjne RCH 155 już niedługo w Ukrainie. Niemcy planują dostawy

Armatohaubice RCH 155 zostały zamówione przez Ukrainę jeszcze we wrześniu, o czym pisał Lukasz Michalik. Jest to nowoczesny system pierwszy raz zaprezentowany w 2014 roku podczas targów Eurosatory mocno czerpiący z Panzerhaubitze 2000, ale dostosowany do transportu powietrznego samolotami A400M. RCh 155 waży bowiem tylko 39 ton w stosunku do PzH 2000 ważącego 57 ton.

Z tego względu podwozie stanowi transporter GTK Boxer, na którym osadzono w pełni zautomatyzowaną wieżę AGM (Artillerie-Geschütz-Modul), gdzie automat ładowania obsługuje zarówno pociski, jak i ładunki prochowe. Z tego względu do obsługi wystarczy zaledwie dwóch żołnierzy, a koncern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) chwali się możliwością zaprojektowania wariantu zdalnie sterowanego w przyszłości.

Możliwości RCH 155 - to marzenie artylerzystów

Aktualnie największą uwagę w projektowaniu artylerii poświęca się możliwościom szybkiego zajęcia i opuszczenia stanowiska ogniowego, ponieważ w drobie radarów artyleryjskich i cyfrowo z nimi zintegrowanych systemów artyleryjskich nawet kilkusekundowa zwłoka w opuszczeniu stanowiska może być śmiertelna.

Aktualnie produkowane systemy artyleryjskie pokroju armatohaubic AHS Krab, PzH 2000 czy Zuzana 2 muszą oddawać strzały po zatrzymaniu się i po oddaniu salwy kilku pocisków potrzebują co najwyżej minutę na opuszczenie stanowiska ogniowego. Tymczasem RCH 155 jest w stanie oddawać strzały w ruchu przy 30 km/h, co drastycznie utrudnia zwalczenie go ogniem kontrbateryjnym.

Uzbrojenie RHC 155 stanowi standardowa armata kal. 155 mm o długości 52 kalibrów pozwalająca na rażenie celów na dystansie od ~30 km przy wykorzystaniu najtańszej amunicji pokroju DM121 lub OFd MKM, ~40 km dla pocisków z gazogeneratorem lub do około 60 km w przypadku pocisków z dopalaczem rakietowym pokroju M549A1. Z kolei, jeśli zastosowana zostanie eksperymentalna amunicja Vulcano 155 GLR, której do Ukrainy trafiło przynajmniej 255 sztuk, to zasięg wzrasta aż do 70-80 km.

Zastosowane działo jest zdolne do prowadzenia ostrzału z szybkostrzelnością do 9 strz./min oraz jest w stanie tak samo jak PzH 2000 do ostrzału w trybie pięciopociskowej salwy MRSI, kiedy to wszystkie wystrzelone pociski spadają na cel niemal równocześnie potęgując chaos i zniszczenia.

W skrócie pierwszy strzał jest oddawany pod najostrzejszym kątem, przez co pocisk ma najdłuższą drogę do pokonania, a następne są oddawane pod łagodniejszym. Zasięg salwy jest więc uzależniony od pocisku lecącego najbardziej płaskotorowo i jest to zazwyczaj zakres pomiędzy 20-30 km. RCH 155 dysponuje zapasem amunicji wynoszącym 30 sztuk i dzięki platformie kołowej może przemieszczać się z prędkością 100 km/h.

RCH 155 to ostatni "krzyk mody" w systemach artyleryjskich i ciekawe jak sobie poradzi w warunkach wojennych. Pamiętajmy, że np. PzH 2000 miały na wojenne problemy, podczas gdy polskie Kraby mimo mniej imponującej na papierze specyfikacji problemów nie miały.

