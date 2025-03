Potęgi pancerne Europy. Ich rywalizacja mocno się zaostrza

Z ogólnodostępnych danych wynika, że turecka armia ma do dyspozycji ok. 2,5 tys. czołgów. W przypadku Greków można mówić o ok. 1,3 tys. czołgów, ale mniejszą liczbę rekompensuje fakt, że w sporej mierze są to nowocześniejsze czołgi (m.in. Leopardy 2A4/GR i Leopardy 2A6 HEL) niż tureckie. W miarę spokojne o stan swoich sił pancernych, Ateny przypuszczają ofensywę zakupową na inny sprzęt.