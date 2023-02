Leopard 1 dla Ukrainy? Niemiecka firma może wyciągnąć 88 maszyn z magazynów

Rheinmetall od dłuższego czasu wyrażał gotowość przekazania sprzętu wojskowego Ukrainie, który znajduje się w magazynach firmy, ale producent do tej pory nie miał zielonego światła od federalnego rządu Niemiec. Armin Papperger, prezes i dyrektor generalny Rheinmetall w wywiadzie dla niemieckiego "Bilda", który ukazał się 15 stycznia, mówił m.in. o ok. setce bojowych wozów piechoty SPz Marder 1. Wspominał też o 88 czołgach Leopard 1 i 22 czołgach Leopard 2 , które firma posiada w swoich zasobach. Papperger zaznaczył jednak, że starsze maszyny potrzebują napraw, które nie będą możliwe bez wsparcia Berlina ze względu na towarzyszące temu koszty.

Leopardy 1, które mogą trafić na Ukrainę, to maszyny, nad którymi prace ruszyły w 1956 r. Czołgi wdrożono do Bundeswehry blisko 10 lat później, w 1965 r., a ich produkcja zakończyła się w 1984 r., kiedy Niemcy postawili na Leoparda 2. Serwis Army Recognition zwraca uwagę, że w Niemczech opracowano 4000 takich czołgów podstawowych, a kolejne 720 powstało na licencji we Włoszech. Pomimo swojego wieku, Leopard 1 to udany projekt, dlatego takie czołgi wciąż pozostają w służbie wielu armii, które zdecydowały się na ich zakup.