Ogromny klon. Odkryty w Morzu Bałtyckim

W słonawych wodach Morza Bałtyckiego dominującym gatunkiem wodorostów jest morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus). Gatunek ten jest jednym z niewielu, które tolerują niskie zasolenie. Glony te tworzą zajmujące duże powierzchnie lasy, które są schronieniem dla wielu gatunków ślimaków morskich, skorupiaków oraz narybku. Lasy te zapewniają również ważne siedlisko dla większych ryb. To sprawia, że ​​jest to interesujący gatunek do badań dla naukowców.