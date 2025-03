Siły powietrzne Europy kontra Rosja. Przewaga w liczbach to nie wszystko

Sky Shield nie jest nową inicjatywą - pomysł rozpostarcia lotniczego parasola nad zachodnią Ukrainą przedstawiła jeszcze w 2022 r. Wielka Brytania. Jak zauważa opisująca to zagadnienie dziennikarka Wirtualnej Polski Karolina Modzelewska , jego krytycy obawiali się wówczas eskalacji konfliktu z Rosją.

Obecnie, wraz z rozmowami pokojowymi i dyskusją na temat ewentualnego wprowadzenia do Ukrainy międzynarodowych sił pokojowych , brytyjska inicjatywa wydaje się znacznie bliższa realizacji niż trzy lata temu.

Na kwestię tę zwrócił niedawno uwagę waszyngtoński thinktank CSIS (Center for Strategic & International Studies), który obliczył, że - w zależności od zakresu lotniczej ochrony (punkty czy obszar) - do zabezpieczenia Ukrainy potrzebnych będzie od 48 do 160 samolotów bojowych, wspartych przez mnożniki siły w postaci samolotów wczesnego rozpoznania (AWACS) i powietrznych tankowców.