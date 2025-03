Zamówili niemal setkę wozów z USA. Przez lata dostali zaledwie cztery

Analitycy Defense Express wskazują, że na pierwszy rzut oka są to bardzo korzystne warunki finansowe, ale w rzeczywistości zawarty kontrakt nastręcza Chorwatom zmartwień. Przede wszystkim USA nie zobowiązały się do dostarczenia nowych pojazdów. Wszystkie bojowe wozy piechoty Bradley dla Chorwacji są maszynami używanymi, które muszą przejść prace konserwatorskie. Ich zakres nie został ujawniony. Podobną umowę USA proponowały Grecji, ale w tym przypadku spotkały się odmową .

M2A2 Bradley to bojowy wóz piechoty, który stał się szerzej rozpoznawalny na skutek wojny w Ukrainie. Armia obrońców otrzymała ok. 300 takich maszyn, które w ocenie żołnierzy cechują się nieprzeciętną wytrzymałością oraz dużą siłą ognia. Ta ostatnia to pokłosie zastosowania tutaj armaty automatycznej M242 Bushmaster kal. 25 mm o szybkostrzelności dochodzącej do 200 strz./min, a także karabinu maszynowego kal. 7,62 mm i wyrzutni na pociski przeciwpancerne TOW.