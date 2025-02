Duński wywiad: Putin rozpocznie nową wojnę, jeśli zobaczy słabość NATO

Obecnie nie ma zagrożenia rosyjskim atakiem, ale ryzyko będzie rosło z kolejnymi latami. Jeśli Kreml uzna, że NATO jest słabe, Rosja będzie gotowa do rozpoczęcia nowej, dużej wojny w Europie w ciągu pięciu lat - to kluczowe wnioski z upublicznionego przez duńskie władze raportu DDIS (Danish Defence Intelligence Service - duński wywiad wojskowy).

Konieczność odbudowy przez Rosję zdolności ofensywnych to wynik poważnych strat poniesionych w Ukrainie. Nawet jeśli podawana przez Kijów liczba 10 tys. zniszczonych rosyjskich czołgów jest przesadzona, tysiące zniszczonych egzemplarzy broni pancernej oznaczają, że Kreml został zmuszony do wyczyszczenia magazynów mobilizacyjnych , w których przechowywano sprzęt jeszcze z czasów zimnej wojny.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znajduje się rosyjskie lotnictwo , które ulega stopniowej degradacji - Moskwa nie tylko produkuje zbyt mało samolotów, aby uzupełniać bieżące straty, ale zużywa eksploatowane maszyny nie mając perspektyw, by je zastąpić. Ze względu na brak nie tylko nowych samolotów, ale także projektów przyszłościowych maszyn, proces słabnięcia rosyjskiego lotnictwa wojskowego będzie postępował.

Cmentarz inżynierów. Kadry rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego to siwowłosi weterani

Ponadto Rosja odbudowała swój system szkoleniowy - fale "mobików", rzucanych w 2022 r. do walki bez przeszkolenia i odpowiedniego wyposażenia, to już odległa przeszłość. Zdaniem ekspertów (jak m.in. płk Piotr Lewandowski) przeciętny rosyjski żołnierz kierowany do walki jest wyszkolony lepiej od żołnierza ukraińskiego.