Kryzys w rosyjskim przemyśle. Nie są w stanie dogonić Zachodu

Roskosmos bezpośrednio zastąpił radziecki program kosmiczny, który nie miał jednego centralnego ośrodka odpowiedzialnego za nadzór. Rosyjska Agencja Kosmiczna (czyli w skrócie Roskosmos) została powołana na mocy dekretu prezydenta Borysa Jelcyna 25 lutego 1992 r. Agencja dzieliła losy państwa, w którym powstała: lata 90. to okres głębokiego kryzysu finansowego, choć Roskosmos ratowały nieco loty komercyjne. Wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej za Władimira Putina również Roskosmos wydawał się wracać do dawnej kondycji, realizując kilka misji naukowych (np. Koronas Foton, Spektr R). Kontrowersje budziły olbrzymie wydatki na udział w ISS, lecz reorganizacja lat 2013-2016 i później okres władzy Rogozina znów przyniosły nieco optymizmu. Nie na długo.

Z satelitami nie było lepiej. W ubiegłym roku Borysow zapowiadał, że do 2036 r. Rosja chce mieć na orbicie 2600 satelitów. Wśród nich miałby być rosyjski odpowiednik słynnego Starlinka – system Sfera. Pierwotnie miało być ich aż 600, potem 360, środki uzyskano na 162, wpłynęły pieniądze na ok. 80, choć zapotrzebowanie sięgało nawet 1200. Celem miała być produkcja nie mniej niż 250 satelitów rocznie, wszystkich typów. Według zachodnich agencji informacyjnych, w praktyce Rosja produkuje ok. 15 satelitów wszystkich typów rocznie, choć w teorii mogłaby więcej, nawet 40. Do wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych jednak daleko, a co dopiero myśleć o ich rozwoju?