Ukraińcy ujawnili dane. "Nowy kamień milowy osiągnięty"

Nie jest jasne, ile czołgów Rosja posiadała przed rozpoczęciem inwazji. Szacuje się, że Moskwa mogła dysponować od 13,5 tys. do 17,5 tys. maszyn. Nie wiadomo jednak, ile z nich było w aktywnej służbie, a ile znajdowało się w magazynach. Nie jest też jasne, w jaki sposób Ukraińcy gromadzą dane do swojego raportu, tj. jakie uszkodzenia kwalifikują maszynę do zaliczenia jej do "straconej". Warto podkreślić, że nawet znacznie uszkodzone czołgi mogą posłużyć jako dawcy części.