Pustoszejące magazyny czołgów. Rosja ma problem z wojną na wyczerpanie

Niektóre z nich wzięła niedawno na tapet redakcja "The Moscow Times", która postanowiła przyjrzeć się wielkiemu magazynowi Wagżanowo, zajmującego ponad 10 km kwadratowych w Buriacji.

Na podstawie zdjęć z satelity można oszacować, że przedwojenne zapasy przekraczające 3,8 tys. różnych typów czołgów skurczyły się obecnie do około 2,3 tys. maszyn.

Oznacza to, że w ciągu półtora roku wojny Rosja straciła ok. 40 proc. zmagazynowanego sprzętu, gromadzonego – nie będzie w tym przesady – przez dziesięciolecia.

Nowe czołgi nadal powstają , jednak zdaniem ukraińskiego eksperta w większości nie są kierowane do walki, co może oznaczać, że Putin zachowuje je na kolejny etap wojny albo z myślą o użyciu w razie konfrontacji z NATO.

Strategiczne złomowiska Putina. Dlaczego Rosja wysyła do Ukrainy stare czołgi T-62?

Zobacz także: Strategiczne złomowiska Putina. Dlaczego Rosja wysyła do Ukrainy stare czołgi T-62?

Okolice 103. Zakładu Remontowego przypominają wielkie złomowisko – są pełne kadłubów i zdekompletowanych maszyn. To prawdopodobnie efekt "kanibalizacji": z kilku zmagazynowanych czołgów wyciąga się sprawne elementy po to, aby zmontować z nich jeden zdolny do walki egzemplarz.