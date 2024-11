Polska zwiększy swój potencjał produkcyjny amunicji artyleryjskiej. Wyda 3 mld zł

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się Projekt ustawy o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji, którego przyjęcie jest planowane na IV kwartał 2024 roku.

Zakłada on dokapitalizowanie spółek odpowiedzialnych za produkcję amunicji kwotą 3 mld zł, z czego 2 mld ma z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Pozostałe środki zostaną przekazane w postaci skarbowych papierów wartościowych będących w posiadaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Można zakładać, że wspomniane środki zostaną wykorzystanie do np. zbudowania drugiej linii produkcyjnej. Przykładowo wedle informacji od człowieka z branży obecne możliwości Dezametu w przypadku produkcji pocisków kal. 155 mm mają sięgać około 30 tys. sztuk rocznie. Nie jest to wiele, skoro w Ukrainie jednodniowo może być zużywane 5-10 tys. pocisków dziennie.

Taki stan rzeczy wymaga ogromnych inwestycji, aby osiągnąć pożądany wolumen kilkuset tys. pocisków rocznie . Dla porównania niemiecki koncern Rheinmetall zamierza do 2025 roku osiągnąć zdolność łącznej produkcji 700 tys. pocisków artyleryjskich rocznie w swoich zakładach na terenie: Niemiec, Hiszpanii, Litwy, Republiki Południowej Afryki, Australii i Węgier.

Obecnie Dezamet produkuje dwa rodzaje pocisków artyleryjskich kal. 155 mm. Pierwszym jest EOFDMKM będący tanim niekierowanym pociskiem odłamkowo-burzącym. Waży on 40,30 kg, z czego 10 kg stanowi trotyl, a reszta to odlewana stalowa skorupa z miejscem na przykręcenie prostego zapalnika uderzeniowego. Jest to pocisk o zasięgu około 30 km w przypadku wystrzelenia z systemu z lufą o długości 52 kalibrów takiego jak np. AHS Krab.