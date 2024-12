Rosja ma duże problemy. Nie nadążają z produkcją

Rosja nie produkuje już wielu typów samolotów, które straciła w trakcie walk. Kowalenko podkreśla, że w związku z tym każda utracona maszyna to bolesna strata. Zwraca przy tym uwagę przede wszystkim na tak unikalne maszyny jak A-50, które służą Federacji Rosyjskiej do obserwacji z powietrza. Produkcja nowych samolotów w Rosji nie jest w stanie pokryć bieżących strat.

Od 2022 r. jednak sytuacja nie ulega poprawie. Wręcz przeciwnie - w 2023 r. Rosja dostarczyła 26 samolotów, w tym 2 Su-57 i 10 Su-35. Mimo regularnych strat, Rosja nie jest w stanie wrócić do produkcji na poziomie 100 samolotów rocznie. To wskazuje na poważne problemy techniczne i technologiczne w rosyjskim przemyśle lotniczym.

Spośród wszystkich zniszczonych w 2024 r. rosyjskich samolotów, na największą uwagę zasługują dwie maszyny - te najbardziej liczne, jeśli chodzi o straty. Mowa o Su-25, który rozpędza się do prędkości 950 km/h i może przenosić uzbrojenie o wadze ponad 4 t. To niewielka maszyna mająca za zadanie toczenie walki w pierwszej linii i wsparcie sił lądowych.

Su-34 z kolei, których Rosjanie stracili w ostatnich miesiącach przynajmniej 18, to ważna maszyna dla tamtejszej armii. Jest bombowcem taktycznym, który może jednak wykonywać zadania myśliwskie. Rozpędza się do 1900 km/h, a pod pokładem pomieści nawet 8 t uzbrojenia dodatkowego (pociski rakietowe, manewrujące i bomby lotnicze). W trakcie wojny z Ukrainą Rosjanie wykorzystują tę maszynę m.in. do przenoszenia bomb szybujących z rodziny KAB.