Polska armia największa w Europie. Nowe dane z raportu NATO

Polska ma – pod względem liczebności – trzecią armię w NATO, a zarazem największą w Europie. Tym razem nie jest to informacja pochodząca z MON-u, ale z natowskiego dokumentu " Defence Expenditure of NATO Countries ", podsumowującego wydatki na obronę przeznaczane przez kraje członkowskie w czasie ostatniej dekady.

Raport uwzględnia lata 2014-2024, przy czym dane dotyczące bieżącego roku w znacznej części są prognozą. To właśnie do niej odwołuje się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, publikując w serwisie X entuzjastyczny komunikat. Jak według dokumentu NATO prezentuje się obecnie liczebność Wojska Polskiego ?

Liczebność wojska może wydawać się imponująca, jednak nie należy zapominać, że MON – jeszcze w czasach ministra Mariusza Błaszczaka – zaczął manipulować statystykami, wliczając do żołnierzy zawodowych m.in. studentów wojskowych uczelni, co pozwoliło na wykazanie "na papierze" szybkiego wzrostu. Z tego powodu porównywanie faktycznej liczebności polskiej armii w kolejnych latach jest utrudnione.

To jednak nie koniec iluzji siły, tworzonej przez statystyki, bo równolegle ze zmianą metodologii liczenia żołnierzy rozwijane są struktury armii. Wojsko Polskie liczyło w 2015 r. trzy dywizje. Była to 11. Dywizja Kawalerii Pancernej, 12. Dywizja Zmechanizowana i 16. Dywizja Zmechanizowana.

W 2018 r. rozpoczęto formowanie czwartej dywizji (18. Dywizja Zmechanizowana), a w 2023 r. – piątej (1. Dywizja Piechoty Legionów). Co więcej, pod koniec 2023 r. MON zatwierdził formowanie szóstej dywizji (8. Dywizja Piechoty Armii Krajowej), która to decyzja została podtrzymana przez aktualne kierownictwo resortu. Czas formowania każdej z tych jednostek został określony na około dekadę.

Bardzo szybki rozrost struktur prowadzi jednak do sytuacji, w której aktualnie istniejące jednostki nie są w pełni obsadzone. Choć ze zrozumiałych względów MON nie chwali się takimi danymi, wgląd w wojskowe sekrety daje m.in. niedawny, opublikowany w czerwcu 2024 r. raport NIK-u .

Choć dotyczy on sprawności fizycznej żołnierzy, ujawnia zarazem faktyczną – a nie deklarowaną czy docelową – liczebność wybranych jednostek (dane z 2022 r.). Dowiadujemy się z niego, że np. 80 proc. służących w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej to 5584 żołnierzy. Kluczowa jednostka polskiej armii liczy zatem zaledwie ok. 7 tys. żołnierzy.