Grenlandia to klucz do bezpieczeństwa USA. Amerykanie są na niej od lat

W 1968 roku pilot jednego z bombowców B-52 , świadomy niewygód czekających go podczas wielogodzinnego patrolu, zdecydował się przemycić na pokład kilka piankowych poduszek. Nie mógł przypuszczać, jak poważne skutki będzie mieć to drobne odstępstwo od obowiązujących zasad.

Przez rejon podbiegunowy wiedzie najkrótsza trasa pomiędzy większością terytorium Rosji i Stanami Zjednoczonymi. To właśnie znad Arktyki miały w apogeum zimnej wojny nadlatywać fale sowieckich bombowców, by bombami atomowymi zmieść z powierzchni ziemi amerykańskie miasta, i to właśnie do ich odparcia powołano NORAD – dowództwo odpowiedzialne za obronę powietrzną północnej części amerykańskiego kontynentu.