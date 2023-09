Ukraina dostanie rakiety ATCMS. Precyzyjna broń zmiecie Rosjan

Ukraina potrzebuje nowoczesnego uzbrojenia, ale decyzje o przekazaniu sprzętu zapadają stopniowo. Dotyczy to także rakiet MGM-140 ATACMS - prośby o przekazanie takiego uzbrojenia pojawiały się już od kilku miesięcy , jednak do tej pory amerykańskie władze odmawiały wsparcia z rakietami dalekiego zasięgu . Decyzja była argumentowana niewielką liczbą rakiet. Część urzędników miała także obawiać się eskalacji wojny z Rosją.

Na ten moment nie wiadomo kiedy decyzja miałaby zostać oficjalnie ogłoszona, ani też kiedy sprzęt miałby trafić do Ukrainy. W Stanach Zjednoczonych podobno nadal toczy się dyskusja na temat ilości przekazanych rakiet.

MGM-140 ATACMS to system rakietowy ziemia-ziemia wprowadzony do służby w latach 90. ubiegłego wieku, który jest wykorzystywany do precyzyjnego atakowania strategicznych celów – pociski z głowicą bojową o masie 560 kg oferują skuteczny zasięg rażenia na poziomie 165 - 300 km. Dla porównania rakiety GMLRS oferują zasięg "tylko" 15 – 84 km.