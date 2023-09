Ukraiński atak na Sewastopol. Rosyjski okręt podwodny czeka złomowanie

Właśnie pojawiły się zdjęcia okrętu podwodnego Rostów nad Donem przedstawiające duże wyrwy w kadłubie raczej kwalifikujące okręt do złomowania niż do remontu. Mamy więc potwierdzenie skutków ataku drugiego z okrętów przebywających w suchym doku (pierwszym był okręt desantowy Ropucha ).

Okręt został zaatakowany za pomocą pocisków Storm Shadow dysponujących około 450-kilogramową głowicą bojową BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge). Ta jest wyposażona w małą głowicę kumulacyjną odsłaniającą cel z ziemi lub naruszającą konstrukcję celu dla właściwego penetratora detonującego się maksymalnie z opóźnieniem do 240 ms. To jest programowane w zapalniku Multi-Application Fuze Initiation System (MAFIS) jeszcze przed rozpoczęciem misji.

Głowica najwyraźniej zdetonowała się wewnątrz, przez co z okrętu w zasadzie nie ma co zbierać i od teraz Rostów nad Donem będzie się nadawał co najwyżej na żyletki.