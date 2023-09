Dziwna trajektoria pocisku Ch-101 w Ukrainie. Rosjanie mieli w tym swój cel

Rosjanie przeprowadzili tak na ukraińskie lotnisko obwodzie chmielnickim (zachodnia część Ukrainy), skąd miały operować m.in. słynne samoloty Su-24 przystosowane do przenoszenia pocisków manewrujących Storm Shadow . Te są m.in. odpowiedzialne za zniszczenie rosyjskiego okrętu podwodnego i desantowca przechodzących remont w sewastopolskim suchym doku.

Pociski manewrujące typu Ch-101 są stosunkowo prostym celem do zestrzelenia, co widzieliśmy w przypadku np. Gepardów ze względu na niską prędkość (poniżej 1 Ma). Z drugiej strony te pociski mogą lecieć na niskiej wysokości po zaprogramowanej trasie, wykorzystując przy tym rzeźbę terenu w postaci dolin lub koryt rzecznych co znacznie utrudnia ich wykrycie.