Czarnobyl w kosmosie? Nie tak szybko, Ameryka ma się czym bronić

Alarm podniesiony przez Mike’a Turnera, szefa komisji wywiadu w Izbie Reprezentantów, spotkał się z odzewem na całym świecie. Media donoszą o atomowej broni antysatelitarnej (pogłoski o jej rozmieszczeniu na orbicie zostały już zdementowane), a zdolność do niszczenia satelitów jest przedstawiana jako rosyjski atut, którym Kreml mógłby szachować Zachód albo wyrządzić mu ogromne szkody.

Jest w tym nieco prawdy, bo skutki masowego niszczenia satelitów byłyby katastrofalne, a zarazem trudne do przewidzenia.

W kontekście wojny na orbicie wybuch jądrowy, a zwłaszcza towarzyszący mu impuls elektromagnetyczny , to jednak broń o wątpliwej wartości, ponieważ działa nieselektywnie. Jej użycie uszkodziłoby elektronikę wszystkich obiektów kosmicznych w swoim zasięgu.

Jak w rozmowie z Karoliną Modzelewską zauważa dr Maciej Gawroński z UMK w Toruniu, dla atakującego oznaczałoby to wypowiedzenie wojny całemu światu i zniszczenie także własnej infrastruktury kosmicznej: "państwo, które będzie chciało rozpocząć tzw. wojny orbitalne, zdecyduje się na akt desperacji sprawiający, że eksploracja kosmosu zostanie powstrzymana na dziesiątki, a nawet setki lat".

Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście jasnej deklaracji, jaką w lipcu 2023 roku złożył szef operacji kosmicznych US Space Force (USSF), gen. Chance Saltzman .

Zniszczenie satelity może nie mieć takiego wpływu na opinię publiczną, jak atak rakietowy na ludność cywilną (…) należy je jednak uznać za akt wojny, zwłaszcza jeśli przyczynia się ono do realizacji przez agresora celów militarnych.

Zdolność do niszczenia satelitów nie jest niczym nowym, różne – także atomowe – rozwiązania były na przestrzeni lat rozważane, budowane, a niekiedy także z powodzeniem testowane. O niekinetycznych atakach na własne satelity informowały nawet w oficjalnych komunikatach amerykańskie siły kosmiczne USSF .

Potwierdził to w 2008 roku operacją Burnt Frost - kontrolowanym zniszczeniem własnego satelity rozpoznawczego USA-193 . Ponieważ z satelitą utracono kontakt, a w jego zbiornikach znajdowało się blisko pół tony toksycznej hydrazyny, niekontrolowany upadek obiektu mógł wiązać się z ryzykiem skażenia powierzchni Ziemi.

Broń, która została użyta do zniszczenia satelity – pocisk SM-3 – to element amerykańskiej tarczy antybalistycznej. Pociski tego typu są filarem morskiego systemu Aegis BMD, znajdującego się na dziesiątkach amerykańskich okrętów wojennych (krążowniki typu Ticonderoga i niszczyciele typu Arleigh Burke ), a także okrętach sojuszniczych – jak japońskie niszczyciele typu Maya, Atago czy Kongō.

Wyrzutnie RIM-161 Standard Missile 3 są rozmieszczone również na terenie Polski jako element lądowego systemu Aegis Ashore – w bazie w Redzikowie znajduje się co najmniej 24 pocisków tego typu. W Europie druga baza systemu Aegis Ashore jest zlokalizowana w Rumunii.

Działanie w trybie ASAT jest możliwe także w przypadku systemu GBI (Ground Based Interceptor) , zdolnego do niszczenia pocisków balistycznych w ich środkowej – kosmicznej – fazie lotu.

Do niszczenia celów wykorzystywane są w tym przypadku rakiety o gabarytach zbliżonych do kosmicznych rakiet nośnych, bazujące na elementach międzykontynentalnych pocisków balistycznych Minuteman. Przy ponad 17 metrach długości i masie blisko 13 ton pocisk GBI może zwalczać cele na pułapie nawet 2 tys. km (dla porównania - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się ok. 408 km nad Ziemią).