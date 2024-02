Kosmiczna broń nuklearna. Ekspert: jej użycie będzie aktem desperacji

Reuters zaznacza, że źródła zaznajomione ze sprawą przekazały później, że ostrzeżenie Turnera miało związek z rosyjską bronią kosmiczną. Jeden z informatorów stwierdził: "problem jest poważny, ale nie jest związany z aktywną zdolnością, ani nie powinien być powodem do paniki". Z kolei serwis ABC News, cytujący dwa anonimowe źródła, zwrócił uwagę, że broń będzie miała na celu unieszkodliwianie satelitów, a nie - atakowanie celów naziemnych. Co więcej, broń nuklearna miała nie trafić jeszcze na orbitę.

Informacje o tym, że globalne mocarstwa testują możliwości przeniesienia wojny w przestrzeń kosmiczną, nie są niczym nowym. Chiny, Stany Zjednoczone, Indie czy właśnie Rosja od dłuższego czasu pracują nad różnymi koncepcjami broni antysatelitarnej ASAT (ang. anti-satellite weapon), czyli broni służącej do zwalczania wrogich obiektów rozmieszczonych w przestrzeni kosmicznej, a w szczególności satelitów. Warto tutaj zaznaczyć, że sama broń antysatelitarna jest prawie tak stara, jak satelity. Mocarstwa dbają o to, żeby razem z rozwojem satelitów mieć także możliwość ich skutecznego niszczenia.

Jak informował Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech , już w latach 50. USA prowadziły - ze zmiennym powodzeniem - testy systemów takich, jak Bold Orion czy High Virgo. Weryfikowano też efektywność programu HARDTACK-Teak, który zakładał niszczenie satelitów przy pomocy wybuchów jądrowych w kosmosie. Z kolei Rosjanie w latach 50. realizowali swój program "Niszczyciel satelitów" i opracowywali bojowe stacje kosmiczne Ałamz, mające wykorzystywać 23-milimetrowe działko lotnicze NR-23 do niszczenia kosmicznych celów.

To, jakie skutki mogłyby wystąpić poprzez wybuch nuklearny w kosmosie, pokazał Starfish Prime, czyli amerykański test bomby termojądrowej na dużej wysokości. Dr Marcin Gawroński z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w rozmowie z WP Tech przypomina, że Stany Zjednoczone zrealizowały go w 1962 r. w ramach operacji Fishbowl. Rok przed tym, jak USA, Wielka Brytania i Rosja podpisały Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą.

Podczas testu rakieta Thor wyniosła ok. 1,4-megatonową termonuklearną głowicę jądrową, która eksplodowała na wysokości 400 km nad Oceanem Spokojnym (dla porównania na wysokości ok. 400 km nad Ziemią krąży Międzynarodowa Stacja Kosmiczna). Była ok. 100 razy silniejsza niż bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę 17 lat wcześniej. Według Smitshonian Magazine wizualne skutki tej eksplozji w postaci sztucznej zorzy polarnej można było podziwiać od Hawajów aż po Nową Zelandię.