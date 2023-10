Mocarstwo zdecydowało. Przerzuca potężne systemy rakietowe na Bliski Wschód

Decyzja Stanów Zjednoczonych ma związek z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie. Jak zaznacza serwis The War Zone, zajmujący się tematyką militarną, niepokój Waszyngtonu budzi możliwość wybuchu konfliktu na większą skalę w regionie. Izrael wciąż walczy z przedstawicielami Hamasu w Strefie Gazy. Jednocześnie odpiera ataki bojowników Hezbollahu, a w ostatnich dniach amerykański niszczyciel rakietowy USS Carney udaremnił atak rakietowy bojówek Huti na izraelskie cele . Amerykanie nad Morzem Czerwonym zestrzelili pociski manewrujące i bezzałogowce, które Huti wystrzelili z terytorium Jemenu. The War Zone wspomina również o "licznych atakach dronów i rakiet na bazy z personelem amerykańskim Jemenie, Iraku i Syrii". Istnieją również obawy o rolę Iranu w przypadku eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

Amerykanie już wcześniej podjęli decyzję o skierowanie na Morze Śródziemne Grupy uderzeniowej USS Dwight Eisenhower oraz Grupy Uderzeniowej USS Gerald Ford. Z oświadczenia sekretarza obrony USA Lloyda Austina wynika, że rozmieszczone siły zostaną wsparte przez system Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), a także kolejne baterie systemu Patriot. Austin poinformował też o wyznaczeniu dodatkowej liczby żołnierzy, którzy pozostaną w gotowości do szybkiego reagowania w razie potrzeby. The War Zone zauważa, że "decyzja o wysłaniu tych zasobów, zwłaszcza baterii THAAD, jest z pewnością złowieszczym sygnałem, pozostaje jednak częścią trwającej obecnie większej awaryjnej operacji".

THAAD to przenośny system przechwytujący rakiety balistyczne krótkiego i średniego zasięgu w ich końcowej fazie lotu. Jest zdolny do reagowania zarówno na pociski lecące poza atmosferą, jak i te, które już się w niej znajdują. Serwis CSIS Missile Defence Project zwraca uwagę, że THAAD tworzy środkowy poziom amerykańskiego systemu obrony przed rakietami balistycznymi (BMDS), obejmując swoim zasięgiem większy obszar niż system Patriot, który również przechwytuje pociski w końcowej fazie lotu. Tłumaczy to, dlaczego Amerykanie zdecydowali się wysłać na Bliski Wschód zarówno systemy THAAD, jak i Patriot. Ich połączenie daje znacznie szersze możliwości reagowania na potencjalne zagrożenia balistyczne w regionie.