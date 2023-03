Broń ostateczna Stanów Zjednoczonych. Atomowy arsenał to muzeum techniki z lat 70.

Międzykontynentalne pociski balistyczne z głowicami jądrowymi to dla Stanów Zjednoczonych – a tym samym także dla NATO – gwarant bezpieczeństwa. Obecnie są jednak dramatycznie przestarzałe. Choć Amerykanie rozpoczęli modernizację strategicznej infrastruktury, do niedawna korzystającej z 8-calowych dyskietek, słabym ogniwem pozostają same rakiety. To broń wyprodukowana 50 lat temu.