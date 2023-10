"Mandat" za śmiecenie w kosmosie? To pierwsza taka sytuacja w historii

Firma DISH została ukarana "kosmicznym mandatem", a dokładniej mówiąc karą w wysokości 150 tys. dolarów. Jest to efekt decyzji Amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC), która po zakończonym dochodzeniu uznała, że DISH naruszyła warunki swojej licencji, umieszczając satelitę na większej wysokości, niż uzgodniono i nie dokonała jej właściwej deorbitacji. DISH i FCC zawarły ugodę w tej sprawie, a firma przyznała się do winy. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy FCC nałożyła taką karę.