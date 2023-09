Misja Victus Nox. Kosmiczne siły szybkiego reagowania

Choć zagrożenie dla kosmicznej infrastruktury wydaje się dość odległe, w razie konfliktu pomiędzy mocarstwami może stać się zupełnie realne. Satelity – zwłaszcza te znajdujące się na tzw. niskich orbitach (LEO, low earth orbit, to orbity do 2 tys. km) są bowiem stosunkowo łatwym celem, a metody ich niszczenia są opracowywane i testowane od dziesięcioleci.

Już w latach 50. amerykańskie programy takie jak Bold Orion czy High Virgo zakładały możliwość niszczenia satelitów. W tym samym czasie Rosjanie testowali rozwiązanie, gdzie pocisk antysatelitarny nie leci w kosmos kursem spotkaniowym, ale wchodzi na tę samą orbitę co cel i odpowiednio manewrując zbliża się do niego, aby zdetonować głowicę.

Sam pomysł nie jest nowy, bowiem od lat 90. działa opracowany przez koncern Northrop Grumman, dostępny komercyjnie system nośny Pegasus . To niewielka rakieta, startująca spod skrzydła samolotu B-52 albo L-1011, zdolna do wyniesienia na niską orbitę ładunków o masie przekraczającej 400 kg.

Rozwiązanie proponowane przez firmę Firefly Aerospace odpowiada na podobne wyzwania, jednak – ze względu na wielkość rakiety Firefly Alpha – nie narzuca tak poważnych ograniczeń co do masy i rozmiarów ładunku.

Alpha to niewielka rakieta nośna – ma 29 metrów długości i waży 54 tony. Może zabierać na orbity LEO ładunek o masie blisko 1,2 tony (1170 kg na orbitę 200 km i 745 kg na orbitę 500 km). Swój pierwszy start rakieta zaliczyła w 2021 roku, a do tej pory wykonała 3 misje.

Ostatnia, a zarazem pierwsza, która zakończyła się pełnym sukcesem , została zainicjowana w medialnej ciszy. Na prośbę US Space Force nie prowadzono transmisji z tego wydarzenia. Wiadomo za to nieco o jego kulisach.

Misja Victus Nox została przeprowadzona w ramach testu zdolności do szybkiego umieszczania ładunków na orbicie. Najpierw uczestniczące w niej podmioty – firmy Millennium Space Systems i Firefly Aerospace otrzymały 60 godzin na dostarczenie do bazy Vandenberg rakiety Alpha i jej ładunku. Był nim satelita Victus Nox o nieujawnionej roli i charakterystyce.

Doszło do tego w połowie września. Choć zakładany czas przygotowań, ograniczony do jednej doby, został przekroczony o 3 godziny, można mówić o ważnym sukcesie. Realizując najszybszą, jak do tej pory, misję kosmiczną, Stany Zjednoczone potwierdziły zdolność do wynoszenia w kosmos ładunków "na żądanie", bez długotrwałych przygotowań.