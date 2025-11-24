WAŻNE
TERAZ

Skandal po wpisie Jad Waszem. Sikorski wzywa ambasadora Izraela

Ile artylerii straciła Rosja? Dane stanowią jasno

Straty Rosjan, przynajmniej w kontekście artylerii, rosną. Jak podało Ministerstwo Obrony Ukrainy, w tym roku już w listopadzie liczba zniszczonych systemów artyleryjskich armii Putina przekroczyła statystyki z całego zeszłego roku.

Rosyjskie systemy artyleryjskie 2S35 Koalicja-SWRosyjskie systemy artyleryjskie 2S35 Koalicja-SW
Źródło zdjęć: © TASS | 2017 TASS, all rights reserved
Mateusz Tomczak
Mateusz Tomczak

"Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na dzień 23 listopada liczba systemów artyleryjskich utraconych przez armię rosyjską od początku roku wyniosła już 13 053 jednostki. Dla porównania, przez cały 2024 rok Siły Obronne Ukrainy zniszczyły 13 050 jednostek artylerii wroga" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Ile artylerii w Ukrainie straciła Rosja?

Ukraińcy jednocześnie podali, że całkowite straty systemów artyleryjskich armii rosyjskiej (czyli od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie) do 23 listopada 2025 roku wyniosły 34 585 jednostek.

To istotne dane, ponieważ artyleria, którą przed wybuchem wojny w Ukrainie określano jako przestarzałą broń okazała się mieć kluczowe znaczenie zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan.

O ile Ukraińcy mają do dyspozycji pewną pulę nowoczesnych armatohaubic z NATO, Rosjanie bazują przede wszystkim na tzw. "bukiecie Putina", czyli poradzieckiej artylerii na pociski kal. 122 mm i kal. 152 mm - 2S5 Hiacynt, 2S1 Goździk czy 2S4 Tulipan. Uzupełniają je nieliczne 2S7 Małka kal. 203 mm oraz nowocześniejsze 2S19 Msta-S.

Ile plastiku mamy w ciele? Odpowiedź zaskakuje

Braku uzupełniają posiłki z Korei Północnej

W efekcie tak dużych start, zapotrzebowania rosyjskiej armii na artylerię nie pokrywa bieżąca produkcja nowocześniejszych systemów (także szeroko zachwalanych przez Kreml dział 2S35 Koalicja-SW) oraz przywracanie do sprawności startych egzemplarzy, ponieważ magazyny z takim sprzętem coraz mocniej pustoszeją.

Zdaniem analityków właśnie z tego powodu Rosja coraz bardziej bazuje na pomocy ze strony swojego największego sojusznika. Chodzi o Korę Północną, która dostarcza już nie tylko ogromne zapasy pocisków artyleryjskich, ale też działa działa Koksan M-1989 i Koksan M-1978.

Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała. Jasny sygnał dla świata
Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała. Jasny sygnał dla świata

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski

Cyfrowy Polak
Cyfrowy Polak © Cyfrowy Polak
To czytają wszyscy
Chcą tam szukać życia pozaziemskiego. Co skrywa układ Eta Cassiopeiae?
Chcą tam szukać życia pozaziemskiego. Co skrywa układ Eta Cassiopeiae?
TECH
Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała. Jasny sygnał dla świata
Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała. Jasny sygnał dla świata
TECH
Gwiezdne wojny. Tak Chińczycy chcą niszczyć amerykańskie satelity
Gwiezdne wojny. Tak Chińczycy chcą niszczyć amerykańskie satelity
TECH
Zaskakujące zygzaki w polu magnetycznym Ziemi. Na Słońcu też takie są
Zaskakujące zygzaki w polu magnetycznym Ziemi. Na Słońcu też takie są
TECH
Amerykanie testują Abramsy w Polsce. Chwalą warunki
Amerykanie testują Abramsy w Polsce. Chwalą warunki
TECH
Największy na świecie detektor neutrin uruchomiony. Fenomenalne wyniki
Największy na świecie detektor neutrin uruchomiony. Fenomenalne wyniki
TECH
Odkryj
Korzysta z nich Ukraina. Wpadły w oko sojusznikowi Putina
Korzysta z nich Ukraina. Wpadły w oko sojusznikowi Putina
TECH
Niesamowity układ planetarny. TOI-3884b i jej dziwna orbita
Niesamowity układ planetarny. TOI-3884b i jej dziwna orbita
TECH
USA uruchamiają i płacą za produkcję rakiet. Zyska ich sojusznik
USA uruchamiają i płacą za produkcję rakiet. Zyska ich sojusznik
TECH
Kolejne samoloty już we flocie Straży Granicznej. Mają specjalny kamuflaż
Kolejne samoloty już we flocie Straży Granicznej. Mają specjalny kamuflaż
TECH
To prastare stworzenia. Mogą zamieszkiwać łazienkę
To prastare stworzenia. Mogą zamieszkiwać łazienkę
TECH
Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana
Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana
TECH
Wyłączono komentarze
Sekcja komentarzy coraz częściej staje się celem farm trolli. Dlatego, w poczuciu odpowiedzialności za ochronę przed dezinformacją, zdecydowaliśmy się wyłączyć możliwość komentowania pod tym artykułem.
Redakcja serwisu Tech
MOŻE JESZCZE JEDEN ARTYKUŁ? ZOBACZ CO POLECAMY 🌟