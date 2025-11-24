Ile artylerii straciła Rosja? Dane stanowią jasno

"Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na dzień 23 listopada liczba systemów artyleryjskich utraconych przez armię rosyjską od początku roku wyniosła już 13 053 jednostki. Dla porównania, przez cały 2024 rok Siły Obronne Ukrainy zniszczyły 13 050 jednostek artylerii wroga" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Ile artylerii w Ukrainie straciła Rosja?

Ukraińcy jednocześnie podali, że całkowite straty systemów artyleryjskich armii rosyjskiej (czyli od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie) do 23 listopada 2025 roku wyniosły 34 585 jednostek.

To istotne dane, ponieważ artyleria, którą przed wybuchem wojny w Ukrainie określano jako przestarzałą broń okazała się mieć kluczowe znaczenie zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan.

O ile Ukraińcy mają do dyspozycji pewną pulę nowoczesnych armatohaubic z NATO, Rosjanie bazują przede wszystkim na tzw. "bukiecie Putina", czyli poradzieckiej artylerii na pociski kal. 122 mm i kal. 152 mm - 2S5 Hiacynt, 2S1 Goździk czy 2S4 Tulipan. Uzupełniają je nieliczne 2S7 Małka kal. 203 mm oraz nowocześniejsze 2S19 Msta-S.

Braku uzupełniają posiłki z Korei Północnej

W efekcie tak dużych start, zapotrzebowania rosyjskiej armii na artylerię nie pokrywa bieżąca produkcja nowocześniejszych systemów (także szeroko zachwalanych przez Kreml dział 2S35 Koalicja-SW) oraz przywracanie do sprawności startych egzemplarzy, ponieważ magazyny z takim sprzętem coraz mocniej pustoszeją.

Zdaniem analityków właśnie z tego powodu Rosja coraz bardziej bazuje na pomocy ze strony swojego największego sojusznika. Chodzi o Korę Północną, która dostarcza już nie tylko ogromne zapasy pocisków artyleryjskich, ale też działa działa Koksan M-1989 i Koksan M-1978.