Stratolaunch Roc. Podniebny gigant znowu wzbił się w powietrze

Jak donosi Space.com, prototypowy samolot transportowy Stratolaunch Roc w piątek, 13 stycznia odbył najdłuższy do tej pory lot, który trwał sześć godzin. Serwis dodał, że był to jego dziewiąty lot testowy i drugi, podczas którego wyniósł w górę hipersoniczny pojazd testowy Stratolaunch Talon-A. Podczas kolejnych testów firma planuje odłączenie naddźwiękowego pojazdu.

Urządzenie w przyszłości będzie osiągać prędkość sięgającą nawet 7 tys. km/h. Pierwotnie miało pomagać w transporcie potężnych rakiet kosmicznych do poziomu stratosfery, dzięki czemu ich wynoszenie w kosmos stałoby się tańsze i bardziej ekonomiczne. Zmiany własnościowe w firmie odpowiadającej za produkcję maszyny, zmieniły jednak plany dotyczące przeznaczenia samolotu. Obecnie mówi się głównie o świadczeniu usług w lotach testowych z dużą prędkością. Pojawiają się też informacje o wersji pojazdu Talon-Z, zdolnej do lotu z prędkością ponad 12 tys. km/h, która wynosiłaby na orbitę zarówno ludzi, jak i ładunki.

Wspomniany lot rozpoczął się w Mojave Air and Space Port w południowo-wschodniej Kalifornii. Samolot osiągnął maksymalną wysokość 6860 metrów. To kolejny ważny moment w rozwoju giganta, przypominającego dwa połączone ze sobą samoloty. Maszyna została opracowana przez amerykańską korporację Scaled Composites, która obecnie jest częścią koncernu Northrop Grumman Corporation . Prace nad nią ruszyły w 2011 r., a prototyp został oblatany w 2019 r.

Samolot ma masę własną 227 tys. kg, a jego masa startowa to ponad 500 tys. kg. Maszyna ma długość blisko 73 m, wysokość 15,25 m, a jego rozpiętość skrzydeł to ponad 117 m, co oznacza, że jest on większa niż długość typowego boiska do piłki nożnej (jest to 108 m). Prototyp Stratolaunch Roc napędza sześć silników turbowentylatorowych Pratt & Whitney PW4056. Obecnie jego zasięg szacowany jest na 3700 km. Wraz z rozwojem projektu tego typu parametry mogą jeszcze ulec zmianom.