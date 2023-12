Japońskie zbrojenia. Militarna potęga Sił Samoobrony

W 2023 roku było to , ale wydatki na wojsko w roku 2024 mają być jeszcze większe i sięgną 54 mld dol. (dla porównania – Polski, także rekordowy budżet na obronność to w 2024 roku 48 mld dol.). Jest w tym pewien paradoks, bo – formalnie – Japonia nie ma armii, tylko Siły Samoobrony , gdzie broń obsługują cywile w mundurach.

Niezależnie od niuansów prawnych, japońskie Siły Samoobrony są klasyfikowane w różnych rankingach jako jedna z czołowych armii świata. Są to zarazem siły zbrojne o szczególnej specyfice – z bardzo silną marynarką wojenną, w której nazwy klas okrętów nie odpowiadają ich możliwościom i przeznaczeniu.

Przykładem są lekkie lotniskowce, klasyfikowane do niedawna jako "niszczyciele śmigłowcowe" czy konsekwentne określanie mianem niszczycieli okrętów, które w innych krajach byłyby krążownikami.

Nieco w cieniu marynarki wojennej i lotnictwa przebiegał rozwój japońskich wojsk lądowych, ale również w ich przypadku widać przyspieszenie modernizacji technicznej, skutkujące wdrożeniem do służby nowych typów sprzętu. W jaką broń inwestuje w ostatnich latach Tokio?

W ostatnich dniach 2023 roku internet obiegły zdjęcia – prawdopodobnie wykonane przez załogę pokładowego śmigłowca – japońskiego lekkiego lotniskowca JS Kaga (DDH-184), przechodzącego po remoncie próby morskie. To okręt, który w 2015 roku razem z bliźniaczym Izumo wszedł do służby jako śmigłowcowiec, ale został dostosowany do współpracy z samolotami F-35B.