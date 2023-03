Tarcza antyrakietowa w Redzikowie. System AEGIS Ashore na terenie Polski

Oglądając zdjęcia bazy w Redzikowie można odnieść wrażenie, że w pobliżu Słupska ktoś zbudował na lądzie amerykański krążownik. Wrażenie to nie jest bezpodstawne – umieszczony w Redzikowie system antyrakietowy to AEGIS Ashore, czyli lądowa wersja systemu AEGIS BMD , stworzonego pierwotnie dla amerykańskiej marynarki.

Mk 41 VLS to rozwiązanie bardzo ułatwiające działania marynarki wojennej. Jedna wyrzutnia składa się z ośmiu komór, do których można włożyć standardowe kontenery startowe. To, co się w nich znajduje, zależy od charakteru wykonywanych zadań czy zdefiniowanego zagrożenia.

AEGIS BMD/Ashore to jedna z wielu warstw amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej. Tworzy ją także system GMD (Ground-Based Midcourse Defense), THAAD i Patriot, przeznaczone do niszczenie różnego rodzaju celów. Pomimo wynikającej z założeń projektowych specjalizacji, podział i przeznaczenie tych systemów są umowne, bo ich możliwości częściowo się dublują.

System GMD jest przeznaczony do niszczenia międzykontynentalnych pocisków balistycznych w ich środkowej fazie lotu. Jego efektorem są potężne pociski GBI (Ground Based Interceptor). To trzystopniowe rakiety o długości 17 metrów, masie ponad 12,5 tony i zasięgu nawet 5,5 tys. km. Pociski te – a raczej ich trzeci, ostatni moduł – niszczą cele nie za pomocą wybuchu, ale energią kinetyczną, poprzez bezpośrednie trafienie w lecącą rakietę.

Polska baza wchodzi w skład europejskiej części systemu antybalistycznego EPAA (European Phased Adaptive Approach). Tworzy go stacja radiolokacyjna Raytheon AN/TPY-2 umieszczona we wschodniej Turcji, baza z wyrzutniami antyrakiet – podobna do tej w Redzikowie – zlokalizowana w rumuńskiej miejscowości Deveselu, okręty z systemem AEGIS BMD stacjonujące w hiszpańskiej bazie morskiej Rota, a także system dowodzenia C2BMC (Command and Control, Battle Management and Communications) w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech.