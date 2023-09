Amerykańska broń kosmiczna. DARPA ogłasza nowy program

W komunikacie DARPA wspomina wprost o "nowych metodach i technologiach, które mogą zapewnić żołnierzom przełomowe możliwości ochrony i obrony systemów kosmicznych". Całość stanowi część inicjatywy BRIDGES – Bringing Classified Innovation to Defense and Government Systems.

Krótko mówiąc: DARPA poszukuje pomysłów na nową broń kosmiczną. Ma ona pomóc w ochronie amerykańskich satelitów i innych systemów kosmicznych przed uszkodzeniem lub zakłóceniem przez wroga. Oprócz defensywy agencja chce też stawiać na ofensywę, a konkretnie na systemy zdolne do przeprowadzania ataków w przestrzeni kosmicznej.

W dokumencie opisano, że operacje obronne polegają na ochronie amerykańskich urządzeń przed wrogimi systemami antysatelitarnymi. Z kolei operacje ofensywne to takie, które "obejmują działania mające na celu oszukanie, zakłócenie, degradację lub zniszczenie militarnych sił przeciwnika w przestrzeni kosmicznej".

W tak ogólnikowy opis wpisują się rozwiązania różnego rodzaju. To mogą być wystrzeliwane z ziemi rakiety przeznaczone do niszczenia satelitów, ale równie dobrze mogą to być umieszczane w kosmosie lasery oślepiające optykę wrogich urządzeń. Innym sposobem na walkę może być zakłócanie częstotliwości radiowych, a niewykluczone jest też stosowanie cyberataków na stacje naziemne. Wreszcie – w grę wchodzi także orbitalna broń rakietowa, a serwis Space.com wspomina też o bardziej egzotycznych koncepcjach, takich jak kosmiczne rozpylacze chemiczne.