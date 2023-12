"Pełna zdolność operacyjna". Jaka będzie tarcza antyrakietowa w Redzikowie?

A jaką bronią dysponuje system AEGIS Ashore w Redzikowie? Dostrzeżone cele eliminuje przy użyciu pocisków umieszczonych w pionowych wyrzutniach Mk 41 VLS (Mark 41 Vertical Launching System), znanych przede wszystkim z okrętów państw zachodnich czy Japonii. Każda wyrzutnia składa się tam z ośmiu komór, do których można włożyć standardowe kontenery startowe. To zaś, co znajduje się w środku, jest uzależnione od charakteru wykonywanych zadań czy zdefiniowanego zagrożenia.

Choć teoretycznie zapewniają kompatybilność z różnymi rodzajami pocisków (np. manewrującymi Tomahawkami czy rakietotorpedami RUM-139 VL-ASROC), to wyrzutnie Mk 41 VLS w Redzikowie mają konkretne uzbrojenie. Są to mianowicie pociski RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA. Rozwijają one prędkość przekraczającą 16 tys. km/h, a ich zasięg dochodzi do 1,2 tys. km. Skutecznie eliminują nadlatujące rakiety w szczytowej i końcowej fazie lotu.