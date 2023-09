F-15EX dla Polski. Choć konstrukcja ma 50 lat, Eagle II zmiata z nieba konkurencję

Stary lotniczy żart głosi, że są dwa rodzaje samolotów: F-15 i cele. Nie ma w nim wiele przesady, bo udokumentowany bilans walk powietrznych toczonych przez lata przez te maszyny w różnych częściach świata to co najmniej 104:0.

Ikoniczny myśliwiec – bo do takiej roli projektowano F-15 – a zarazem jedna z pierwszych maszyn 4. generacji na świecie wydaje się odporna na działanie czasu.

Choć pierwszy egzemplarz wzniósł się w powietrze w 1972 roku, samolot nie tylko nadal pozostaje w służbie, ale wciąż jest produkowany i zamawiany. Został także niedawno zaoferowany Polsce. Jak to możliwe?

Choć analiza porwanego do Japonii MiG-a 25 wskazała, że obawy przed nim były mocno przesadzone, projekt F-15 zakładał budowę bezkompromisowej maszyny, łączącej w jednym samolocie przeciwstawne cechy: wysoką prędkość, dobrą manewrowość, duży udźwig, pułap i promień działania.

© National Museum of the USAF

Wszystkie te cechy sprawiły, że F-15, budowany jako samolot do walki powietrznej, szybko doczekał się modernizacji. Po bazowej wersji F-15A/B powstała – także myśliwska – wersja F-15C/D.

W 1980 roku F-15 doczekał się bardziej wszechstronnej wersji – maszynę F-15E Strike Eagle dostosowano do zadań uderzeniowych niezależnie od pory doby i warunków pogodowych. Dysponując imponującym udźwigiem blisko 10 ton uzbrojenia samolot nie utracił przy tym swoich walorów myśliwskich.

To właśnie one stały się bazą do opracowania kolejnej, najnowszej wersji F-15, czyli F-15EX.