Exoatmospheric Kill Vehicle. Ameryka testuje broń do walki w kosmosie

EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle) to głowica (komponent przechwytujący) amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Jest przeznaczony do niszczenia pocisków balistycznych, a w zasadzie ich głowic, w środkowej fazie lotu ( Midcourse Phase Defense ).

To etap pomiędzy uwolnieniem głowicy przez rakietę nośną, co następuje zazwyczaj kilka minut po starcie, a jej ponownym wejściem w atmosferę. W praktyce oznacza niszczenie celów poza ziemską atmosferą – w przestrzeni kosmicznej.

Ostatni etap - Terminal Phase Defense – to niszczenie głowic w ostatnim etapie lotu, gdy opadają już na cel. Jest to zadanie stosunkowo proste (służą do tego m.in. zestawy Patriot), ale zapewnia tylko punktową ochronę, co wymaga dużego nasycenia bronionego obszaru systemami antybalistycznymi.