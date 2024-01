Chiny zbudowały nowy lotniskowiec na pustyni. Ćwiczą atak na USS Geral R. Ford

Chiny budują w głębi lądu makiety amerykańskich okrętów i infrastruktury co najmniej – jak wskazuje US Naval Institute – od 2018 roku. Obiekty te zostały w 2022 roku zlokalizowane w zachodnich Chinach, pośrodku pustyni Takla Makan, dzięki zdjęciom satelitarnym.

Dało to podłoże do analiz, w jakim celu na piaszczystych pustkowiach Pekin wznosi mniej lub bardziej dokładne kopie nie tylko amerykańskich okrętów, ale i morskiej infrastruktury. Próbę odpowiedzi ułatwia lista obiektów, które udało się rozpoznać.

Jednym z nich jest makieta niszczyciela typu Arleigh Burke. US Navy eksploatuje obecnie 73 takie jednostki, a kolejne są budowane. Dzięki wyposażeniu w modułowe wyrzutnie pionowego startu Mk 41 VLS , mogą bez zmian konstrukcyjnych zabierać bardzo zróżnicowane, dostosowane do konkretnych zadań uzbrojenie.

Niszczyciele typu Arleigh Burke to jednocześnie miecz US Navy, zdolny do atakowania okrętów i celów naziemnych pociskami manewrującymi, jak tarcza amerykańskiej floty, roztaczająca nad nią dzięki systemowi kierowania walką AEGIS przeciwlotniczy parasol. Jeśli chcesz zniszczyć amerykański lotniskowiec, musisz zniszczyć ochraniające go okręty. Niszczyciele typu Arleigh Burke to – obok krążowników typu Ticonderoga – najważniejsze z nich.