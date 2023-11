Pociski P-800 Oniks w rękach Hezbollahu. Mogą zagrozić amerykańskim okrętom

O tym, że nie są to puste przechwałki, przypomina incydent z 2006 roku, kiedy to w czasie II wojny libańskiej Hezbollah zaatakował i uszkodził izraelską korwetę typu Sa’ar 5 INS "Hanit", biorącą udział w morskiej blokadzie wybrzeża Libanu.

Pocisk P-800 Oniks (Jachont to nazwa wersji eksportowej) to broń przeznaczona do atakowania okrętów - także tych dużych, z lotniskowcami włącznie. Naddźwiękowy pocisk manewrujący jest uznawany za jeden z czołowych modeli broni tego typu na świecie..