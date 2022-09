Armia Tajwanu. Niezatapialny lotniskowiec gotowy do obrony przed Chinami

Od tamtego czasu kontynentalne Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Choć Tajwan w praktyce funkcjonuje jako niepodległe państwo, jego niepodległość jest oficjalnie uznana tylko przez 14 krajów. Są to Belize, Eswatini, Gwatemala, Haiti, Honduras, Nauru, Palau, Paragwaj, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Tuvalu, Watykan i Wyspy Marshalla.

Z powodu swojego statusu Tajwan ma problemy z pozyskaniem nowoczesnego sprzętu wojskowego – państwa dostarczające Tajwanowi broń muszą liczyć się z nieprzychylną reakcją Chin. Z tego powodu wyposażenie tajwańskiej armii to zbieranina starego i nowego sprzętu. Świadoma problemu Republika Chińska realizuje ambitne programy rozwojowe, których celem jest uniezależnienie produkcji zbrojeniowej od zagranicznych kooperantów, czego przykładem jest m.in. samodzielna budowa korwet Tuo Chiang .

Źródło zdjęć: © Flickr, Lic. CC BY 2.0, 總統府

Tworzą go samoloty wielu typów i o różnym potencjale. Tajwan ma do dyspozycji m.in. 145 samolotów F-16 w wersji A/B. Ich zakup okazał się dla władz wyspy sporym wyzwaniem, bo przez całe lata 80. Stany Zjednoczone odmawiały dostarczenia Tajwanowi tych samolotów. Zmiana nastąpiła dopiero po ochłodzeniu relacji USA i Chin, dzięki czemu w 1992 r. udało się zrealizować zakup. 16 tajwańskich F-16 stacjonuje na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie są używane do szkolenia i testów.